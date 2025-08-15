Доба на Донеччині: ворог атакував три райони. Дві людини загинули, ще семеро зазнали поранень, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

За 14 серпня росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області, застосувавши авіабомби, дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджено майже сотню цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки, заклад освіти, магазини та об’єкти інфраструктури.

Покровський район

У місті Добропілля внаслідок бомбового удару є поранений, пошкоджено приватний будинок. У Золотому Колодязі російський FPV-дрон травмував цивільну особу.

На Вірівку Білозерської ТГ ворог скинув дві бомби "КАБ-250" – одна людина загинула, двоє зазнали поранень, серед них – дівчинка 2014 року народження. Пошкоджено 4 приватних будинки, заклад освіти, автомобіль.

У селі Добропілля внаслідок влучання трьох БпЛА "Герань-2" пошкоджено 2 багатоквартирних будинки. У Святогорівці ворожа бомба пошкодила автомобіль, склад і 4 вантажівки

У Білозерському пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район

Лиман війська РФ накрили з РСЗВ "Смерч", пошкодили приватну оселю. У Новоселівці Лиманської ТГ пошкоджено 5 приватних будинків, 8 господарських споруд. Олександрівка Лиманської ТГ зазнала артилерійського удару – пошкоджено 15 приватних будинків і 7 господарських споруд.

Андріївку атакували 9 БпЛА "Герань-2", які пошкодили комунальне підприємство, нежитлові приміщення та об’єкт інфраструктури. У Білокузьминівці FPV-дроном пошкоджено приватну оселю.

Один поранений – у Слов’янську, руйнувань зазнали 30 приватних будинків. У Зарічному поранено двох мирних жителів. У Самарському Новодонецької ТГ пошкоджено 2 склади і крамницю.

По Костянтинівці росіяни вдарили бомбою "КАБ-250" та чотирма FPV-дронами – вбили цивільну особу, яка рухалась в автомобілі, пошкодили 12 приватних будинків і 4 авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

