УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10586 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
281 0

Доба на Донеччині: ворог атакував три райони. Дві людини загинули, ще семеро зазнали поранень, серед них - дитина. ФОТОрепортаж

За 14 серпня росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області, застосувавши авіабомби, дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджено майже сотню цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки, заклад освіти, магазини та об’єкти інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У місті Добропілля внаслідок бомбового удару є поранений, пошкоджено приватний будинок. У Золотому Колодязі російський FPV-дрон травмував цивільну особу.

На Вірівку Білозерської ТГ ворог скинув дві бомби "КАБ-250" – одна людина загинула, двоє зазнали поранень, серед них – дівчинка 2014 року народження. Пошкоджено 4 приватних будинки, заклад освіти, автомобіль.

У селі Добропілля внаслідок влучання трьох БпЛА "Герань-2" пошкоджено 2 багатоквартирних будинки. У Святогорівці ворожа бомба пошкодила автомобіль, склад і 4 вантажівки

У Білозерському пошкоджено багатоповерхівку. 

Краматорський район

Лиман війська РФ накрили з РСЗВ "Смерч", пошкодили приватну оселю. У Новоселівці Лиманської ТГ пошкоджено 5 приватних будинків, 8 господарських споруд. Олександрівка Лиманської ТГ зазнала артилерійського удару – пошкоджено 15 приватних будинків і 7 господарських споруд.

Андріївку атакували 9 БпЛА "Герань-2", які пошкодили комунальне підприємство, нежитлові приміщення та об’єкт інфраструктури. У Білокузьминівці FPV-дроном пошкоджено приватну оселю.

Один поранений – у Слов’янську, руйнувань зазнали 30 приватних будинків. У Зарічному поранено двох мирних жителів. У Самарському Новодонецької ТГ пошкоджено 2 склади і крамницю. 

По Костянтинівці росіяни вдарили бомбою "КАБ-250" та чотирма FPV-дронами – вбили цивільну особу, яка рухалась в автомобілі, пошкодили 12 приватних будинків і 4 авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами Білозерське, Покровськ, Лиман та Костянтинівка, є жертви і руйнування. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

▪️

▪️

Автор: 

обстріл (30340) Донецька область (9313) Бахмутський район (587) Краматорський район (581) Покровський район (893) Сіверськ (143) Костянтинівка (418) Білокузьминівка (11) Олександрівка (1) Новоселівка (4) Слов’янськ (668) Добропілля (64) Святогорівка (4) Золотий Колодязь (7) Андріївка (10) Лиман (93) Самарське (2) Вірівка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 