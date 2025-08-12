Доба на Донеччині: під ударами Білозерське, Покровськ, Лиман та Костянтинівка, є жертви і руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 11 серпня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донецької області. Під ударами Шахове, Білозерське, Покровськ і Лиман, є жертви та руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Шаховому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 43 будинки; у Володимирівці пошкоджено 21 будинок. У Білозерському поранено 8 людей, пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 7 автомобілів. У Покровську поранено людину. У Мирнограді пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Дробишевому - приватний будинок. В Андріївці пошкоджено 5 будинків, адмінбудівлю та інфраструктуру. У Новомиколаївці Черкаської громади пошкоджено склад. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки.

Також читайте: Доба на Донеччині: росіяни 26 разів обстріляли населені пункти, дві людини загинули. ФОТОрепортаж

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.



















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 11 серпня, о 22:55, армія РФ атакували "ФАБ-250" з УМПК житловий квартал Білозерського Донецької області