Доба на Донеччині: під ударами Білозерське, Покровськ, Лиман та Костянтинівка, є жертви і руйнування. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 11 серпня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донецької області. Під ударами Шахове, Білозерське, Покровськ і Лиман, є жертви та руйнування.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Шаховому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 43 будинки; у Володимирівці пошкоджено 21 будинок. У Білозерському поранено 8 людей, пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 7 автомобілів. У Покровську поранено людину. У Мирнограді пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Дробишевому - приватний будинок. В Андріївці пошкоджено 5 будинків, адмінбудівлю та інфраструктуру. У Новомиколаївці Черкаської громади пошкоджено склад. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки.

Також читайте: Доба на Донеччині: росіяни 26 разів обстріляли населені пункти, дві людини загинули. ФОТОрепортаж

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 11 серпня, о 22:55, армія РФ атакували "ФАБ-250" з УМПК житловий квартал Білозерського Донецької області

обстріл (30299) Донецька область (9268) Покровськ (761) Покровський район (874) Білозерське (11) Шахове (10)


Податкивцев,полицаев и прокуроров успели эвакуировать оттуда,элита не должна страдать.
12.08.2025 10:47 Відповісти
у русні забагато арти... мені здається ці е-бали трохи не так нараховуються..., так, треба винищувати тарганів, але,чому ніхто не полює за артою, так як за живою силою..., колись це було в пріоритеті. зараз чомусь ні...
12.08.2025 11:13 Відповісти
Жодного удару у відповідь по містах ворога можно навіть не чекати. Дивна війна. Дуже дивна війна.
12.08.2025 11:27 Відповісти
 
 