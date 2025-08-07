Доба на Донеччині: росіяни 26 разів обстріляли населені пункти, дві людини загинули. ФОТОрепортаж
Минулої доби росіяни атакували міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, селища Олексієво-Дружківка, Ярова, села Білокузьминівка, Знаменівка, Іванопілля, Суханівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Добропіллі ворожі FPV-дрони пошкодили приватний будинок та гараж. У Світлому пошкоджено 4 склади. У Шаховому зруйновано 3 будинки.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено критичну інфраструктуру. У Знаменівці Олександрівської ТГ внаслідок влучання БпЛА "Гербера" пошкоджено приватний будинок і 4 цивільних авто. В Олександрівці поранено 3 людини, пошкоджено 6 будинків, авто і мопед.
Костянтинівку росіяни атакували артилерією, дронами та РСЗВ "Смерч" - вбили цивільну особу, ще двох поранили, пошкодили 4 приватних будинки й цивільне авто.
У Білокузьминівці окупанти поцілили FPV-дроном по автомобілю пошти – загинула жінка, водій зазнав поранень.
Троє поранених – в Олексієво-Дружківці, яку ворог накрив з РСЗВ "Смерч". Пошкоджено 6 приватних осель, цивільні автомобіль і мопед.
На Іванопілля Росія скинула три бомби "КАБ-250", руйнувань зазнали 33 приватних будинки.
У Краматорську БпЛА "Гербера" пошкодив багатоквартирний будинок. У Суханівці Краматорського району внаслідок дронової атаки пошкоджено 13 приватних осель та автомобіль.
Лиман витримав 7 обстрілів дронами та артилерією, пошкоджено 6 приватних будинків, магазин і три цивільних авто. По Яровій війська РФ вдарили бомбами "КАБ-250" та "УМПБ Д-30 СН" – пошкодили 2 приватних оселі.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль