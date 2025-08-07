Сутки на Донетчине: россияне 26 раз обстреляли населенные пункты, два человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки россияне атаковали города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, поселки Алексеево-Дружковка, Яровая, села Белокузьминовка, Знаменовка, Иванополье, Сухановка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Доброполье вражеские FPV-дроны повредили частный дом и гараж. В Светлом повреждены 4 склада. В Шахово разрушены 3 дома.

Краматорский район

В Николаевке повреждена критическая инфраструктура. В Знаменовке Александровской ТГ вследствие попадания БпЛА "Гербера" поврежден частный дом и 4 гражданских авто. В Александровке ранены 3 человека, повреждены 6 домов, авто и мопед.

Константиновку россияне атаковали артиллерией, дронами и РСЗО "Смерч" - убили гражданского человека, еще двух ранили, повредили 4 частных дома и гражданское авто.

В Белокузьминовке оккупанты попали FPV-дроном по автомобилю почты - погибла женщина, водитель получил ранения.

Трое раненых - в Алексеево-Дружковке, которую враг накрыл из РСЗО "Смерч". Повреждены 6 частных домов, гражданские автомобиль и мопед.

На Иванополье Россия сбросила три бомбы "КАБ-250", разрушениям подверглись 33 частных дома.

В Краматорске БпЛА "Гербера" повредил многоквартирный дом. В Сухановке Краматорского района в результате дроновой атаки повреждены 13 частных домов и автомобиль.

Лиман выдержал 7 обстрелов дронами и артиллерией, повреждены 6 частных домов, магазин и три гражданских авто. По Яровой войска РФ ударили бомбами "КАБ-250" и "УМПБ Д-30 СН" - повредили 2 частных дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

