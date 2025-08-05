Рашисты ударили FPV-дроном по частному дому в Константиновке: ранен мужчина
Российские войска дроном ударили по Константиновке в Донецкой области
Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
"В результате атаки ударным FPV-дроном был ранен один гражданский житель. Удар пришелся по частному жилому дому, здание получило повреждения", - говорится в сообщении.
Глава ГВА вновь призвал жителей Константиновки эвакуироваться.
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