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Рашисты ударили FPV-дроном по частному дому в Константиновке: ранен мужчина

РФ атаковала дроном Константиновку Ранен мужчина

Российские войска дроном ударили по Константиновке в Донецкой области

Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки ударным FPV-дроном был ранен один гражданский житель. Удар пришелся по частному жилому дому, здание получило повреждения", - говорится в сообщении.

Глава ГВА вновь призвал жителей Константиновки эвакуироваться.

Читайте: Войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск: погибли двое мужчин

Автор: 

обстрел (28900) Донецкая область (10404) Краматорский район (547) Константиновка (1873)


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