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Новости Обстрелы Запорожской области
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Войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск: погибли двое мужчин

Удары по Запорожской области 12 ноября

Днем 5 августа 2025 года войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорскую громаду Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, два человека погибли в результате вражеской атаки по Степногорской громаде.

"Армия рф попала FPV-дроном по дому. Рядом находились двое мужчин 59 и 53 лет. К сожалению, оба погибли" - пояснил Федоров.

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Как сообщалось, 4 августа рашисты также ударили по Степногорску, двое мужчин тогда тоже погибли.

Автор: 

обстрел (28887) Запорожская область (3382) Васильевский район (90) Степногорск (34)


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