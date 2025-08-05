Войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск: погибли двое мужчин

Днем 5 августа 2025 года войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорскую громаду Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, два человека погибли в результате вражеской атаки по Степногорской громаде.

"Армия рф попала FPV-дроном по дому. Рядом находились двое мужчин 59 и 53 лет. К сожалению, оба погибли" - пояснил Федоров.

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Как сообщалось, 4 августа рашисты также ударили по Степногорску, двое мужчин тогда тоже погибли.