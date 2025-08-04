Рашисты ударили по Степногорску: двое мужчин погибли
Российские оккупанты нанесли удар по Степногорску в Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеского обстрела разрушен дом.
Погибли 60-летний и 49-летний мужчины.
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