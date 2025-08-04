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Новости Обстрелы Запорожской области
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Рашисты ударили по Степногорску: двое мужчин погибли

Удар РФ по Степногорску 4 августа 2025 года Есть погибшие

Российские оккупанты нанесли удар по Степногорску в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела разрушен дом.

Погибли 60-летний и 49-летний мужчины.

Читайте: Рашисты ударили по Гуляйпольской общине на Запорожье: погибли супруги. ФОТО

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обстрел (28869) Запорожская область (3376) Васильевский район (87) Степногорск (34)


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