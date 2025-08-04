Рашисти вдарили по Степногірську: двоє чоловіків загинули
Російські окупанти завдали удару по Степногірську на Запоріжжі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано будинок.
Загинули 60-річний та 49-річний чоловіки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль