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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили по Степногірську: двоє чоловіків загинули

Удар РФ по Степногірську 4 серпня 2025 року Є загиблі

Російські окупанти завдали удару по Степногірську на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано будинок.

Загинули 60-річний та 49-річний чоловіки.

Читайте: Рашисти вдарили по Гуляйпільській громаді на Запоріжжі: загинуло подружжя. ФОТО

Автор: 

обстріл (30193) Запорізька область (3909) Василівський район (88) Степногірськ (34)


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