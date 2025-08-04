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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили по Гуляйпільській громаді на Запоріжжі: загинуло подружжя. ФОТО

Російські окупанти завдали удару по Гуляйпільській громаді на Запоріжжі, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, внаслідок ворожого обстрілу загинуло подружжя - 65-річна жінка та 62-річний чоловік.

Також пошкоджено та зруйновано будинки.

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Обстріл Гуляйпільської громади 4 серпня 2025 року Є загиблі

Автор: 

обстріл (30193) Запорізька область (3909) Пологівський район (105)


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