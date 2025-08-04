Рашисти вдарили по Гуляйпільській громаді на Запоріжжі: загинуло подружжя. ФОТО
Російські окупанти завдали удару по Гуляйпільській громаді на Запоріжжі, внаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, внаслідок ворожого обстрілу загинуло подружжя - 65-річна жінка та 62-річний чоловік.
Також пошкоджено та зруйновано будинки.
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