Ракетний удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до шести
Кількість жертв внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області 31 липня збільшилась до шести осіб.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло дівчини 2004 р.н.
Пошукова операція наразі триває.
Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська на Донеччині.
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