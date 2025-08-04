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Новини Обстріл Краматорська
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Ракетний удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до шести

Обстріл Краматорська

Кількість жертв внаслідок обстрілу Краматорська Донецької області 31 липня збільшилась до шести осіб.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло дівчини 2004 р.н.

Пошукова операція наразі триває.

Також читайте: Ракетний удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до п’яти

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська на Донеччині.

Автор: 

Краматорськ (744) обстріл (30193) жертви (1868) Донецька область (9203) Краматорський район (549)


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