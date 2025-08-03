УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9978 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Краматорська
311 3

Ракетний удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до п’яти

удар по краматорську 31 липня

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську 31 липня зросла до пʼяти.

Про це ввечері 3 серпня повідомила Краматорська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня по багатоповерхівці, збільшилась до пʼяти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині.

Читайте також: Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до чотирьох

Автор: 

Краматорськ (744) обстріл (30193) Донецька область (9203) Краматорський район (545)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.08.2025 21:12 Відповісти
Та руснє *****, що їм буде?
З захопленням Часів Яру думаю таке почастішає у Краматорську.
показати весь коментар
03.08.2025 21:17 Відповісти
Ви ніколи під такими постами не знайдете жодного потужного та незламного ЗЕбаната який проголосував у 2019 році за руснявого лідора всесвіту - ЗЕленського.
Керівництво ДОДА переїхало з Краматорську до Дніпра.
Про що це свідчить? Зрозуміло,що після Покровська уся 120 тис.армада орків розвертається північніше та трохи на Схід,зосередивши всі зусилля в наступі на напрямку"костянтинівка-краматорськ-слов'янськ"
До жовтня все зрозуміємо
показати весь коментар
03.08.2025 21:23 Відповісти
 
 