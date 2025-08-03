Ракетний удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до п’яти
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську 31 липня зросла до пʼяти.
Про це ввечері 3 серпня повідомила Краматорська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня по багатоповерхівці, збільшилась до пʼяти", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині.
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З захопленням Часів Яру думаю таке почастішає у Краматорську.
Керівництво ДОДА переїхало з Краматорську до Дніпра.
Про що це свідчить? Зрозуміло,що після Покровська уся 120 тис.армада орків розвертається північніше та трохи на Схід,зосередивши всі зусилля в наступі на напрямку"костянтинівка-краматорськ-слов'янськ"
До жовтня все зрозуміємо