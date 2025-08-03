Ракетний удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до п’яти

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську 31 липня зросла до пʼяти.

Про це ввечері 3 серпня повідомила Краматорська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня по багатоповерхівці, збільшилась до пʼяти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині.

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