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Новини Обстріл Краматорська
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Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до чотирьох

Наслідки удару по Краматорську 31 липня

У Краматорську на Донеччині збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня, збільшилась до чотирьох.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки 1990 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Удар РФ по Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині.

Автор: 

Краматорськ (743) обстріл (30176) Донецька область (9193) Краматорський район (538)


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