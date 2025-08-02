Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до чотирьох
У Краматорську на Донеччині збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
"Кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня, збільшилась до чотирьох.
Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки 1990 р.н.", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині.
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