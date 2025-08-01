Удар РФ по Краматорську: кількість загиблих зросла до трьох
У Краматорську на Донеччини триває пошуково-рятувальна операція. Кількість загиблих зросла до трьох.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
"Кількість жертв від російського удару по центру Краматорська збільшилась до трьох - від отриманих поранень в лікарні померла жінка 1970 р.н.", - йдеться в повідомленні.
За повідомленням начальника ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок російської атаки поранено 10 людей. Під завалами 5-поверхівки ще можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триває.
Всього внаслідок удару було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок.
Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині, унаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.
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