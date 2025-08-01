Удар РФ по Краматорску: число погибших возросло до трех

В Краматорске на Донетчине продолжается поисково-спасательная операция. Количество погибших возросло до трех.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

"Количество жертв от российского удара по центру Краматорска увеличилось до трех - от полученных ранений в больнице умерла женщина 1970 г.р.", - говорится в сообщении.

По сообщению начальника ОВА Вадима Филашкина, в результате российской атаки ранены 10 человек. Под завалами 5-этажки еще могут находиться люди, поисково-спасательная операция продолжается.

Всего в результате удара было повреждено не менее 30 домов и 13 автомобилей.

Напомним, 31 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру города Краматорска Донецкой области, в результате чего есть погибший, раненые и разрушения.

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