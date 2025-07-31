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Последствия удара РФ по Краматорску: полностью разрушена многоэтажка, около десяти домов повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру города Краматорска Донецкой области, вследствие чего есть погибший, раненые и разрушения.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, вследствие атаки погиб 1 человек, еще 11 ранены. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
На месте работают спасатели.
В ГСЧС добавили, что одна многоэтажка разрушена до основания, взрывной волной повреждено еще около десятка домов.
На месте продолжается тушение пожаров, в частности, с применением пожарного тактического робота Magirus Wolf С1. Проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий31.07.2025 19:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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