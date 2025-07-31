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Последствия удара РФ по Краматорску: полностью разрушена многоэтажка, около десяти домов повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру города Краматорска Донецкой области, вследствие чего есть погибший, раненые и разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, вследствие атаки погиб 1 человек, еще 11 ранены. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте работают спасатели.

В ГСЧС добавили, что одна многоэтажка разрушена до основания, взрывной волной повреждено еще около десятка домов.

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На месте продолжается тушение пожаров, в частности, с применением пожарного тактического робота Magirus Wolf С1. Проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы.

Последствия удара по Краматорску 31 июля
Последствия удара по Краматорску 31 июля
Последствия удара по Краматорску 31 июля
Последствия удара по Краматорску 31 июля
Последствия удара по Краматорску 31 июля
Последствия удара по Краматорску 31 июля

Автор: 

Краматорськ (2358) обстрел (28806) Донецкая область (10349) Краматорский район (523)


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Прутень-убивця, щоденно повторює в Україні, свій сценарій, як і в Сирії, в Алеппо!!
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31.07.2025 19:34 Ответить
 
 