Последствия удара РФ по Краматорску: полностью разрушена многоэтажка, около десяти домов повреждены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру города Краматорска Донецкой области, вследствие чего есть погибший, раненые и разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, вследствие атаки погиб 1 человек, еще 11 ранены. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте работают спасатели.

В ГСЧС добавили, что одна многоэтажка разрушена до основания, взрывной волной повреждено еще около десятка домов.

Читайте: Враг ударил дронами по промпредприятию в Краматорске

На месте продолжается тушение пожаров, в частности, с применением пожарного тактического робота Magirus Wolf С1. Проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы.











