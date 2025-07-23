Враг нанес удар дронами по промпредприятию в Краматорске

Краматорск Донецкой области ночью подвергся вражескому обстрелу, под удар попала промышленная зона города.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска, 23 июля в 00:05 ночи, с использованием четырех БПЛА, нанесли удары по одному из предприятий города.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Специалисты в данное время устанавливают последствия разрушений.