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Новости Обстрел Краматорска
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Враг нанес удар дронами по промпредприятию в Краматорске

Удары по Краматорску

Краматорск Донецкой области ночью подвергся вражескому обстрелу, под удар попала промышленная зона города.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска, 23 июля в 00:05 ночи, с использованием четырех БПЛА, нанесли удары по одному из предприятий города.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Специалисты в данное время устанавливают последствия разрушений.

Автор: 

Краматорськ (2356) обстрел (28667) Донецкая область (10295) Краматорский район (498)


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Зє- здає Краматорськ.
Що нє ясно?
Незабаром буде Вакарчук співати "фортеця Краматорськ"...
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23.07.2025 09:36 Ответить
Кацапи, х*у вас, в не Краматорськ. І не мрійте.
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23.07.2025 09:49 Ответить
 
 