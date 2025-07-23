Ворог ударив дронами по промпідприємству в Краматорську
Краматорськ Донецької області вночі зазнав ворожого обстрілу, під удар потрапила промислова зона міста.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська, 23 липня о 00:05 ночі, з використанням чотирьох БпЛА, завдали ударів по одному з підприємств міста.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Фахівці наразі встановлюють наслідки руйнувань.
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Що нє ясно?
Незабаром буде Вакарчук співати "фортеця Краматорськ"...
Ти щось бачив на власні очі?
До кінця осені це буде ще одна "фортеця".
То ж не πuzgu.