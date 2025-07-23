УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11810 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Краматорська
377 3

Ворог ударив дронами по промпідприємству в Краматорську

Удари по Краматорську

Краматорськ Донецької області вночі зазнав ворожого обстрілу, під удар потрапила промислова зона міста.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська, 23 липня о 00:05 ночі, з використанням чотирьох БпЛА, завдали ударів по одному з підприємств міста.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Також читайте: Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка, є жертви і пошкодження. ФОТОрепортаж

Фахівці наразі встановлюють наслідки руйнувань.

Автор: 

Краматорськ (735) обстріл (29991) Донецька область (9113) Краматорський район (505)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зє- здає Краматорськ.
Що нє ясно?
Незабаром буде Вакарчук співати "фортеця Краматорськ"...
показати весь коментар
23.07.2025 09:36 Відповісти
Кацапи, х*у вас, в не Краматорськ. І не мрійте.
показати весь коментар
23.07.2025 09:49 Відповісти
Ти було у Краматорську, ser. gay?
Ти щось бачив на власні очі?
До кінця осені це буде ще одна "фортеця".
То ж не πuzgu.
показати весь коментар
23.07.2025 09:56 Відповісти
 
 