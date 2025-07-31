Рашисты ударили по Краматорску: 1 погибший, 11 раненых. ФОТО
По меньшей мере 1 человек погиб и 11 ранены в результате удара РФ по Краматорску.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии.
На месте работают все ответственные службы", - говорится в сообщении.
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