Рашисти вдарили по Краматорську: 1 загиблий, 11 поранених. ФОТО

Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені внаслідок удару РФ по Краматорську.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані.



На місці працюють всі відповідальні служби", - йдеться в повідомленні.

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