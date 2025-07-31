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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Рашисти вдарили по Краматорську: 1 загиблий, 11 поранених. ФОТО

Щонайменше 1 людина загинула і 11 поранені внаслідок удару РФ по Краматорську.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих 1 людина перебуває у важкому стані.

На місці працюють всі відповідальні служби", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Краматорська 31 липня Є загиблий та поранені

Автор: 

Краматорськ (738) обстріл (30109) Донецька область (9167) Краматорський район (529)


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