Наслідки удару РФ по Краматорську: ущент зруйновано багатоповерхівку, близько десяти будинків пошкоджено. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині, унаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 11 поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

На місці працюють надзвичайники.

У ДСНС додали, що одна багатоповерхівка зруйнована вщент, вибуховою хвилею пошкоджено ще близько десятка будинків.

Читайте: Ворог ударив дронами по промпідприємству в Краматорську

На місці триває гасіння пожеж, зокрема, із застосуванням пожежного тактичного робота Magirus Wolf С1. Проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи.











