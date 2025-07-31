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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Наслідки удару РФ по Краматорську: ущент зруйновано багатоповерхівку, близько десяти будинків пошкоджено. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині, унаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 11 поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

На місці працюють надзвичайники.

У ДСНС додали, що одна багатоповерхівка зруйнована вщент, вибуховою хвилею пошкоджено ще близько десятка будинків.

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На місці триває гасіння пожеж, зокрема, із застосуванням пожежного тактичного робота Magirus Wolf С1. Проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Наслідки удару по Краматорську 31 липня
Наслідки удару по Краматорську 31 липня
Наслідки удару по Краматорську 31 липня
Наслідки удару по Краматорську 31 липня
Наслідки удару по Краматорську 31 липня
Наслідки удару по Краматорську 31 липня

Автор: 

Краматорськ (738) обстріл (30130) Донецька область (9176) Краматорський район (529)


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Прутень-убивця, щоденно повторює в Україні, свій сценарій, як і в Сирії, в Алеппо!!
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31.07.2025 19:34 Відповісти
 
 