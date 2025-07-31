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Наслідки удару РФ по Краматорську: ущент зруйновано багатоповерхівку, близько десяти будинків пошкоджено. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали прицільного удару по середмістю Краматорська, що на Донеччині, унаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 11 поранені. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.
На місці працюють надзвичайники.
У ДСНС додали, що одна багатоповерхівка зруйнована вщент, вибуховою хвилею пошкоджено ще близько десятка будинків.
На місці триває гасіння пожеж, зокрема, із застосуванням пожежного тактичного робота Magirus Wolf С1. Проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар31.07.2025 19:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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