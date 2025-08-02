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Новости Обстрел Краматорска
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Удар РФ по Краматорску 31 июля: число погибших возросло до четырех

Последствия удара по Краматорску 31 июля

В Краматорске Донецкой области увеличилось количество погибших в результате российской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко.

"Количество жертв, от обстрела Краматорска 31 июля, увеличилось до четырех.

Спасатели деблокировали из-под завалов тело женщины 1990 г.р.", - говорится в сообщении.

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Напомним, 31 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру Краматорска, что в Донецкой области.

Автор: 

Краматорськ (2363) обстрел (28852) Донецкая область (10377) Краматорский район (539)


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