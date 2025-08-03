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Новости Обстрел Краматорска
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Ракетный удар РФ по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до пяти

удар по Краматорску 31 июля

Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Краматорску 31 июля возросло до пяти.

Об этом вечером 3 августа сообщил Краматорский горсовет, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жертв от обстрела Краматорска 31 июля по многоэтажке увеличилось до пяти", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру Краматорска в Донецкой области.

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Автор: 

Краматорськ (2365) обстрел (28869) Донецкая область (10385) Краматорский район (539)


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03.08.2025 21:12 Ответить
Та руснє *****, що їм буде?
З захопленням Часів Яру думаю таке почастішає у Краматорську.
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03.08.2025 21:17 Ответить
Ви ніколи під такими постами не знайдете жодного потужного та незламного ЗЕбаната який проголосував у 2019 році за руснявого лідора всесвіту - ЗЕленського.
Керівництво ДОДА переїхало з Краматорську до Дніпра.
Про що це свідчить? Зрозуміло,що після Покровська уся 120 тис.армада орків розвертається північніше та трохи на Схід,зосередивши всі зусилля в наступі на напрямку"костянтинівка-краматорськ-слов'янськ"
До жовтня все зрозуміємо
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03.08.2025 21:23 Ответить
 
 