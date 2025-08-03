Ракетный удар РФ по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до пяти

Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Краматорску 31 июля возросло до пяти.

Об этом вечером 3 августа сообщил Краматорский горсовет, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жертв от обстрела Краматорска 31 июля по многоэтажке увеличилось до пяти", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру Краматорска в Донецкой области.

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