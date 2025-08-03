Ракетный удар РФ по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до пяти
Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Краматорску 31 июля возросло до пяти.
Об этом вечером 3 августа сообщил Краматорский горсовет, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество жертв от обстрела Краматорска 31 июля по многоэтажке увеличилось до пяти", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру Краматорска в Донецкой области.
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З захопленням Часів Яру думаю таке почастішає у Краматорську.
Керівництво ДОДА переїхало з Краматорську до Дніпра.
Про що це свідчить? Зрозуміло,що після Покровська уся 120 тис.армада орків розвертається північніше та трохи на Схід,зосередивши всі зусилля в наступі на напрямку"костянтинівка-краматорськ-слов'янськ"
До жовтня все зрозуміємо