Ракетный удар РФ по Краматорску 31 июля: число погибших возросло до шести
Количество жертв в результате обстрела Краматорска Донецкой области 31 июля увеличилось до шести человек.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело девушки 2004 г.р.
Поисковая операция на данный момент продолжается.
Напомним, 31 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру Краматорска в Донецкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Randall Flag #387882
показать весь комментарий04.08.2025 14:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль