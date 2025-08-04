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Новости Обстрел Краматорска
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Ракетный удар РФ по Краматорску 31 июля: число погибших возросло до шести

Обстрел Краматорска

Количество жертв в результате обстрела Краматорска Донецкой области 31 июля увеличилось до шести человек.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело девушки 2004 г.р.

Поисковая операция на данный момент продолжается.

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Напомним, 31 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру Краматорска в Донецкой области.

Автор: 

Краматорськ (2366) обстрел (28869) жертвы (2147) Донецкая область (10385) Краматорский район (543)


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Дауни кончені. Ви ж по людям цивільним б'єте. Це ви їх так "звільняєте"???
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04.08.2025 14:18 Ответить
 
 