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Рашисты ударили по Гуляйпольской громаде на Запорожье: погибла супружеская пара. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар по Гуляйпольской громаде на Запорожье, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате вражеского обстрела погибли супруги - 65-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Также повреждены и разрушены дома.

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Обстрел Гуляйпольской общины 4 августа 2025 года Есть погибшие

Автор: 

обстрел (28869) Запорожская область (3376) Пологовский район (105)


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