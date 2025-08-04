Рашисты ударили по Гуляйпольской громаде на Запорожье: погибла супружеская пара. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар по Гуляйпольской громаде на Запорожье, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате вражеского обстрела погибли супруги - 65-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Также повреждены и разрушены дома.

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