Війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ: загинуло двоє чоловіків
Вдень 5 серпня 2025 року війська РФ атакували FPV-дроном Степногірську громаду Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді.
"армія рф поцілила FPV-дроном по будинку. Поруч перебували двоє чоловіків 59 та 53 років. На жаль, обидва загинули" - пояснив Федоров.
Як повідомлялося, 4 серпня рашисти також вдарили по Степногірську, двоє чоловіків тоді теж загинули.
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