Рашисти вдарили FPV-дроном по приватному будинку в Костянтинівці: поранено чоловіка
Російські війська дроном вдарили по Костянтинівці на Донеччині
Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок атаки ударним FPV-дроном було поранено одного цивільного мешканця. Удар припав по приватному житловому будинку, будівля зазнала пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
Глава МВА знову закликав жителів Костянтинівки евакуюватися.
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