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Новини Обстріли Донеччини Удари по Костянтинівці
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Рашисти вдарили FPV-дроном по приватному будинку в Костянтинівці: поранено чоловіка

РФ атакувала дроном Костянтинівку Поранено чоловіка

Російські війська дроном вдарили по Костянтинівці на Донеччині

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок атаки ударним FPV-дроном було поранено одного цивільного мешканця. Удар припав по приватному житловому будинку, будівля зазнала пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Глава МВА знову закликав жителів Костянтинівки евакуюватися.

Читайте: Війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ: загинуло двоє чоловіків

Автор: 

обстріл (30224) Донецька область (9221) Краматорський район (553) Костянтинівка (405)


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