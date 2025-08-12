РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11451 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
481 3

Сутки на Донетчине: под ударами Белозерское, Покровск, Лиман и Константиновка, есть жертвы и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 11 августа 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области. Под ударами Шахово, Белозерское, Покровск и Лиман, есть жертвы и разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Как отмечается, в Шахово 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 43 дома; во Владимировке поврежден 21 дом. В Белозерском ранены 8 человек, повреждены 8 многоэтажек, админздание и 7 автомобилей. В Покровске ранен человек. В Мирнограде повреждены 4 дома.

Краматорский район

В Лимане повреждена многоэтажка, в Дробышево - частный дом. В Андреевке повреждены 5 домов, админздание и инфраструктура. В Новониколаевке Черкасской громады поврежден склад. В Ильиновке ранен человек, повреждено предприятие. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 4 дома.

Также читайте: Сутки на Донетчине: россияне 26 раз обстреляли населенные пункты, два человека погибли. ФОТОрепортаж

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 11 августа, в 22:55, армия РФ атаковали "ФАБ-250" из УМПК жилой квартал Белозерского на Донетчине.

Автор: 

обстрел (28974) Донецкая область (10450) Покровск (734) Покровский район (858) Белозерское (11) Шахово (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Податкивцев,полицаев и прокуроров успели эвакуировать оттуда,элита не должна страдать.
показать весь комментарий
12.08.2025 10:47 Ответить
у русні забагато арти... мені здається ці е-бали трохи не так нараховуються..., так, треба винищувати тарганів, але,чому ніхто не полює за артою, так як за живою силою..., колись це було в пріоритеті. зараз чомусь ні...
показать весь комментарий
12.08.2025 11:13 Ответить
Жодного удару у відповідь по містах ворога можно навіть не чекати. Дивна війна. Дуже дивна війна.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:27 Ответить
 
 