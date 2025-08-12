Сутки на Донетчине: под ударами Белозерское, Покровск, Лиман и Константиновка, есть жертвы и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 11 августа 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области. Под ударами Шахово, Белозерское, Покровск и Лиман, есть жертвы и разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Как отмечается, в Шахово 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 43 дома; во Владимировке поврежден 21 дом. В Белозерском ранены 8 человек, повреждены 8 многоэтажек, админздание и 7 автомобилей. В Покровске ранен человек. В Мирнограде повреждены 4 дома.

Краматорский район

В Лимане повреждена многоэтажка, в Дробышево - частный дом. В Андреевке повреждены 5 домов, админздание и инфраструктура. В Новониколаевке Черкасской громады поврежден склад. В Ильиновке ранен человек, повреждено предприятие. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 4 дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.



















Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 11 августа, в 22:55, армия РФ атаковали "ФАБ-250" из УМПК жилой квартал Белозерского на Донетчине.