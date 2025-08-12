Удар по Белозерскому на Донетчине: двое погибших, еще семеро, в том числе 16-летний юноша, получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 11 августа, в 22:55, армия РФ атаковали "ФАБ-250" из УМПК жилой квартал Белозерского Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области.

Враг нанес удар по домам, где находились люди. Мужчина 43 лет и 34-летняя женщина погибли.

"Кроме того, ранения получили трое мужчин, три женщины, а также 16-летний юноша. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, резаные раны, ушибы, контузия. Им оказана квалифицированная помощь", - говорится в сообщении.

Вследствие атаки повреждены 8 многоквартирных домов и 6 автомобилей.

