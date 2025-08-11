РУС
Рашисты ударили по Белозерскому на Донетчине: трое раненых. ВИДЕО+ФОТО

Российские войска атаковали жилую застройку города Белозерское в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского удара ранения получили 3 человека.

"Возникли многочисленные пожары: горели две пятиэтажки, трехэтажный и частный дом, магазин и хозяйственная постройка. Чрезвычайники ликвидировали все возгорания.

Всего из-за вражеских ударов повреждены 9 многоквартирных и 2 частных дома, гаражи и автомобили", - говорится в сообщении.

