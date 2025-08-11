Рашисти вдарили по Білозерському на Донеччині: троє поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська атакували житлову забудову міста Білозерське на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого удару поранення дістали 3 особи.

"Виникли численні пожежі: горіли дві п’ятиповерхівки, триповерховий та приватний будинок, магазин і господарська споруда. Надзвичайники ліквідували всі займання.



Загалом через ворожі удари пошкоджені 9 багатоквартирних і 2 приватних будинки, гаражі та автівки", - йдеться в повідомленні.

