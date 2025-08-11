Рашисти вдарили дронами по багатоповерховій забудові у Краматорську: пошкоджено будинки
Сьогодні, 11 серпня, війська РФ атакували дронами Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, о 12:40 Краматорськ зазнав ворожого удару з використанням БпЛА.
О 13:20 відбувся повторний дроновий удар по місту.
"Під обстрілом опинився багатоквартирний сектор. За попередньою інформацією, без постраждалих. Є пошкодження житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що відповідні служби наразі встановлюють остаточні наслідки ворожих ударів.
