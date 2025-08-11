Рашисти вдарили дронами по багатоповерховій забудові у Краматорську: пошкоджено будинки

Сьогодні, 11 серпня, війська РФ атакували дронами Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, о 12:40 Краматорськ зазнав ворожого удару з використанням БпЛА.

О 13:20 відбувся повторний дроновий удар по місту.

"Під обстрілом опинився багатоквартирний сектор. За попередньою інформацією, без постраждалих. Є пошкодження житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відповідні служби наразі встановлюють остаточні наслідки ворожих ударів.