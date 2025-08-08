Доба на Донеччині: Росія завдала понад три тисячі ударів, 10 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж
Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, села Білокузьминівка, Пискунівка, Самарське, Тетянівка, Шандриголове.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Добропіллі внаслідок влучання FPV-дрона травмовано мирного жителя. Крім того, сьогодні вночі війська рф скинули на місто дві керовані авіабомби – пошкоджено багатоквартирний будинок і критичну інфраструктуру.
У Шаховому пошкоджено 18 приватних будинків, у Торецькому — 9, у Володимирівці — 12.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено приватний будинок і гараж, у Тетянівці Святогірської ТГ – цивільний автомобіль.
Одну людину травмовано в Шандриголовому. Миколаївку окупанти атакували дроном та РСЗВ "Смерч" – пошкодили 29 приватних будинків. У Пискунівці Миколаївської ТГ пошкоджень зазнали три приватних оселі.
У Самарському Новодонецької ТГ БпЛА "Ланцет" пошкодив цивільне авто.
Сім поранених – у Дружківці, яку ворог накрив з РСЗВ "Смерч". Руйнувань зазнали 57 приватних будинків, 2 нежитлових приміщення, СТО та 4 цивільних автомобілі.
По Костянтинівці росіяни вдарили бомбою "КАБ-250" та артилерією – поранили цивільну особу, пошкодили лікарню та цивільне авто.
У Краматорську зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ "Смерч" – пошкоджено 2 приватних оселі та автомобіль.
У Білокузьминівці внаслідок артилерійської атаки пошкоджено 2 приватних будинки та 2 адмінбудівлі.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
