Доба на Донеччині: Росія завдала понад три тисячі ударів, 10 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, села Білокузьминівка, Пискунівка, Самарське, Тетянівка, Шандриголове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Добропіллі внаслідок влучання FPV-дрона травмовано мирного жителя. Крім того, сьогодні вночі війська рф скинули на місто дві керовані авіабомби – пошкоджено багатоквартирний будинок і критичну інфраструктуру.

У Шаховому пошкоджено 18 приватних будинків, у Торецькому — 9, у Володимирівці — 12.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено приватний будинок і гараж, у Тетянівці Святогірської ТГ – цивільний автомобіль.

Одну людину травмовано в Шандриголовому. Миколаївку окупанти атакували дроном та РСЗВ "Смерч" – пошкодили 29 приватних будинків. У Пискунівці Миколаївської ТГ пошкоджень зазнали три приватних оселі.

У Самарському Новодонецької ТГ БпЛА "Ланцет" пошкодив цивільне авто.

Сім поранених – у Дружківці, яку ворог накрив з РСЗВ "Смерч". Руйнувань зазнали 57 приватних будинків, 2 нежитлових приміщення, СТО та 4 цивільних автомобілі.

По Костянтинівці росіяни вдарили бомбою "КАБ-250" та артилерією – поранили цивільну особу, пошкодили лікарню та цивільне авто.

У Краматорську зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ "Смерч" – пошкоджено 2 приватних оселі та автомобіль.

У Білокузьминівці внаслідок артилерійської атаки пошкоджено 2 приватних будинки та 2 адмінбудівлі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

