Росіяни поранили щонайменше 8 людей на Донеччині протягом дня. ФОТОрепортаж
Щонайменше 8 людей зазнали поранень унаслідок сьогоднішніх обстрілів російськими військами Донецької області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, упродовж дня ворог атакував Дружківку, Шандриголове, Добропілля та Костянтинівку.
Так, у Дружківці поранення дістали п’ять осіб. Там пошкоджено 7 приватних будинків, 2 склади, автосервіс і 3 автівки.
Крім того, по одній людині росіяни поранили у Шандриголовому Лиманської громади, Добропіллі та Костянтинівці. Інформація про пошкодження там наразі не надходила.
"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - закликав начальник ОВА.
