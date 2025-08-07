УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10643 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
157 0

Росіяни поранили щонайменше 8 людей на Донеччині протягом дня. ФОТОрепортаж

Щонайменше 8 людей зазнали поранень унаслідок сьогоднішніх обстрілів російськими військами Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж дня ворог атакував Дружківку, Шандриголове, Добропілля та Костянтинівку.

Так, у Дружківці поранення дістали п’ять осіб. Там пошкоджено 7 приватних будинків, 2 склади, автосервіс і 3 автівки.

Також читайте: Інформація про нібито розміщення військових у медзакладах Краматорська не відповідає дійсності, - міськрада

Обстріли Донеччини 7 серпня

Крім того, по одній людині росіяни поранили у Шандриголовому Лиманської громади, Добропіллі та Костянтинівці. Інформація про пошкодження там наразі не надходила.

Також дивіться: Доба на Донеччині: росіяни 26 разів обстріляли населені пункти, дві людини загинули. ФОТОрепортаж

"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - закликав начальник ОВА.

Обстріли Донеччини 7 серпня
Обстріли Донеччини 7 серпня
Обстріли Донеччини 7 серпня
Обстріли Донеччини 7 серпня
Обстріли Донеччини 7 серпня

Автор: 

обстріл (30253) Донецька область (9238) Краматорський район (559) Покровський район (850) Дружківка (39) Костянтинівка (409) Шандриголове (3) Добропілля (55)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 