Інформація про нібито розміщення військових у медзакладах Краматорська не відповідає дійсності, - міськрада

Поширювана росіянами інформація про нібито розміщення військових в одному із закладів Обласного територіального медичного об'єднання не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"У лікувальних закладах міста Краматорська, як міського, так і обласного підпорядкування, розміщуються виключно структурні підрозділи сфери охорони здоров'я. Будь-яка інформація про можливе розміщення військових підрозділів на території закладів охорони здоров'я носить виключно провокативний характер і не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що лікарі та допоміжний персонал лікарень міста, області та Медичних сил Збройних сил України самовіддано працюють, щоб щодня рятувати життя пацієнтів, як цивільних так і військових.

"Як з правової, так і з моральної точки зору, медичні заклади в Україні - як і в будь-якій іншій країні - не можуть бути законними військовими цілями, попри заздалегідь оголошену росіянами та їх адептами непідтверджену інформацію!" - додали в міськраді.