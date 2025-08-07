РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12253 посетителя онлайн
Новости Российская дезинформация против Украины
512 2

Информация о якобы размещении военных в медучреждениях Краматорска не соответствует действительности, - горсовет

краматорськ

Распространяемая россиянами информация о якобы размещении военных в одном из учреждений Областного территориального медицинского объединения не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"В лечебных учреждениях города Краматорска, как городского, так и областного подчинения, размещаются исключительно структурные подразделения сферы здравоохранения. Любая информация о возможном размещении военных подразделений на территории учреждений здравоохранения носит исключительно провокационный характер и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи и вспомогательный персонал больниц города, области и Медицинских сил Вооруженных сил Украины самоотверженно работают, чтобы ежедневно спасать жизни пациентов, как гражданских так и военных.

Смотрите: Сутки на Донетчине: россияне 26 раз обстреляли населенные пункты, два человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Как с правовой, так и с моральной точки зрения, медицинские учреждения в Украине - как и в любой другой стране - не могут быть законными военными целями, несмотря на заранее объявленную россиянами и их адептами неподтвержденную информацию!" - добавили в горсовете.

Автор: 

Краматорськ (2371) провокация (1467) Донецкая область (10411) Краматорский район (553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заява міськради Краматорська ніяким чином не впливає на рішення ворога щодо стирання з лиця землі міста разом із медзакладами.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:49 Ответить
Коли б українська влада менше брехала б у інших питаннях, то вона була б більш переконливою у цьому питанні.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:06 Ответить
 
 