Информация о якобы размещении военных в медучреждениях Краматорска не соответствует действительности, - горсовет
Распространяемая россиянами информация о якобы размещении военных в одном из учреждений Областного территориального медицинского объединения не соответствует действительности.
Об этом сообщили в Краматорском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
"В лечебных учреждениях города Краматорска, как городского, так и областного подчинения, размещаются исключительно структурные подразделения сферы здравоохранения. Любая информация о возможном размещении военных подразделений на территории учреждений здравоохранения носит исключительно провокационный характер и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачи и вспомогательный персонал больниц города, области и Медицинских сил Вооруженных сил Украины самоотверженно работают, чтобы ежедневно спасать жизни пациентов, как гражданских так и военных.
"Как с правовой, так и с моральной точки зрения, медицинские учреждения в Украине - как и в любой другой стране - не могут быть законными военными целями, несмотря на заранее объявленную россиянами и их адептами неподтвержденную информацию!" - добавили в горсовете.
