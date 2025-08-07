П’ятеро цивільних поранено внаслідок ворожої атаки на приватний сектор Дружківки. ФОТО
Сьогодні, 7 серпня 2025 року, російські окупанти атакували Дружківку в Донецькій області, внаслідок чого постраждали цивільні.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожі боєприпаси поцілили по приватному сектору міста. Цього разу російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі з використанням РСЗВ "Смерч".
Тілесних ушкоджень зазнали п'ятеро цивільних. У чотирьох жінок та чоловіка діагностовано мінно-вибухові травми і перелом ноги. Потерпілим надається кваліфікована медична допомога.
Повідомляється, що в епіцентрах вибухів пошкоджено житлові будинки й автівки.
