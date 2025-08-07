Пятеро гражданских ранены в результате вражеской атаки на частный сектор Дружковки. ФОТО

Сегодня, 7 августа 2025 года, российские оккупанты атаковали Дружковку в Донецкой области, в результате чего пострадали гражданские.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеские боеприпасы попали по частному сектору города. На этот раз российские войска ударили по гражданской инфраструктуре с использованием РСЗО "Смерч".

Телесные повреждения получили пятеро гражданских. У четырех женщин и мужчины диагностированы минно-взрывные травмы и перелом ноги. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Сообщается, что в эпицентрах взрывов повреждены жилые дома и автомобили.

