Пятеро гражданских ранены в результате вражеской атаки на частный сектор Дружковки. ФОТО
Сегодня, 7 августа 2025 года, российские оккупанты атаковали Дружковку в Донецкой области, в результате чего пострадали гражданские.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вражеские боеприпасы попали по частному сектору города. На этот раз российские войска ударили по гражданской инфраструктуре с использованием РСЗО "Смерч".
Телесные повреждения получили пятеро гражданских. У четырех женщин и мужчины диагностированы минно-взрывные травмы и перелом ноги. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Сообщается, что в эпицентрах взрывов повреждены жилые дома и автомобили.
