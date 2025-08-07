Россияне ранили по меньшей мере 8 человек в Донецкой области в течение дня. ФОТОРЕПОРТАЖ

По меньшей мере 8 человек получили ранения в результате сегодняшних обстрелов российскими войсками Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение дня враг атаковал Дружковку, Шандриголово, Доброполье и Константиновку.

Так, в Дружковке ранения получили пять человек. Там повреждены 7 частных домов, 2 склада, автосервис и 3 автомобиля.

Кроме того, по одному человеку россияне ранили в Шандриголовом Лиманской громады, Доброполье и Константиновке. Информация о повреждениях там пока не поступала.

"Будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - призвал начальник ОВА.









