Россияне ранили по меньшей мере 8 человек в Донецкой области в течение дня. ФОТОРЕПОРТАЖ
По меньшей мере 8 человек получили ранения в результате сегодняшних обстрелов российскими войсками Донецкой области.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение дня враг атаковал Дружковку, Шандриголово, Доброполье и Константиновку.
Так, в Дружковке ранения получили пять человек. Там повреждены 7 частных домов, 2 склада, автосервис и 3 автомобиля.
Кроме того, по одному человеку россияне ранили в Шандриголовом Лиманской громады, Доброполье и Константиновке. Информация о повреждениях там пока не поступала.
"Будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - призвал начальник ОВА.
