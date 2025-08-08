Сутки на Донетчине: Россия нанесла более трех тысяч ударов, 10 человек получили ранения. ФОТОрепортаж
Под огнем находились 11 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, села Белокузьминовка, Пискуновка, Самарское, Татьяновка, Шандриголово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В Доброполье в результате попадания FPV-дрона травмирован мирный житель. Кроме того, сегодня ночью войска рф сбросили на город две управляемые авиабомбы - повреждены многоквартирный дом и критическая инфраструктура.
В Шахматном повреждено 18 частных домов, в Торецком - 9, во Владимировке - 12.
Краматорский район
В Лимане поврежден частный дом и гараж, в Татьяновке Святогорской ТГ - гражданский автомобиль.
Один человек травмирован в Шандриголово. Николаевку оккупанты атаковали дроном и РСЗО "Смерч" - повредили 29 частных домов. В Пискуновке Николаевской ТГ повреждения получили три частных дома.
В Самарском Новодонецкой ТГ БПЛА "Ланцет" повредил гражданское авто.
Семеро раненых - в Дружковке, которую враг накрыл из РСЗО "Смерч". Разрушениям подверглись 57 частных домов, 2 нежилых помещения, СТО и 4 гражданских автомобиля.
По Константиновке россияне ударили бомбой "КАБ-250" и артиллерией - ранили гражданское лицо, повредили больницу и гражданское авто.
В Краматорске зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО "Смерч" - повреждены 2 частных дома и автомобиль.
В Белокузьминовке в результате артиллерийской атаки повреждены 2 частных дома и 2 админздания.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 2 дома.
