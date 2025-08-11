РУС
Обстрел Краматорска
Рашисты ударили дронами по многоэтажной застройке в Краматорске: повреждены дома

Атаки на Краматорск 1 августа

Сегодня, 11 августа, войска РФ атаковали дронами Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 12:40 Краматорск подвергся вражескому удару с использованием БПЛА.

В 13:20 состоялся повторный дроновый удар по городу.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: Россия нанесла более трех тысяч ударов, 10 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

"Под обстрелом оказался многоквартирный сектор. По предварительной информации, без пострадавших. Есть повреждения жилых домов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что соответствующие службы сейчас устанавливают окончательные последствия вражеских ударов.

Краматорськ (2374) обстрел (28974) Донецкая область (10450) дроны (4428) Краматорский район (564)


Які тварюки ці кацапи,тп їхнє ***** -здохніть.
11.08.2025 15:15 Ответить
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Імпотенція продовжуєтся.
11.08.2025 15:50 Ответить
 
 