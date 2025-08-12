Удар по Білозерському на Донеччині: двоє загиблих, ще семеро, серед яких 16-річний юнак, дістали поранення. ФОТОрепортаж

Ввечері 11 серпня, о 22:55, армія РФ атакували "ФАБ-250" з УМПК житловий квартал Білозерського Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області.

Ворог завдав удар по будинках, де перебували люди. Чоловік 43 років та 34-річна жінка загинули.

"Крім того, поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію. Їм надано кваліфіковану допомогу", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та 6 автомобілів.










