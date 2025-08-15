Сутки на Донетчине: враг атаковал три района. Два человека погибли, еще семеро получили ранения, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

За 14 августа россияне 49 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, применив авиабомбы, дроны-камикадзе и артиллерию. Повреждено почти сотню гражданских объектов, в том числе жилые дома, учебное заведение, магазины и объекты инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В городе Доброполье в результате бомбового удара есть раненый, поврежден частный дом. В Золотом Колодце российский FPV-дрон травмировал гражданское лицо.

На Вировку Белозерской ТГ враг сбросил две бомбы "КАБ-250" - один человек погиб, двое получили ранения, среди них - девочка 2014 года рождения. Повреждены 4 частных дома, учебное заведение, автомобиль.

В селе Доброполье в результате попадания трех БпЛА "Герань-2" повреждены 2 многоквартирных дома. В Святогоровке вражеская бомба повредила автомобиль, склад и 4 грузовика

В Белозерском повреждена многоэтажка.

Краматорский район

Лиман войска РФ накрыли из РСЗО "Смерч", повредили частный дом. В Новоселовке Лиманской ТГ повреждены 5 частных домов, 8 хозяйственных построек. Александровка Лиманской ТГ подверглась артиллерийскому удару - повреждены 15 частных домов и 7 хозяйственных построек.

Андреевку атаковали 9 БпЛА "Герань-2", которые повредили коммунальное предприятие, нежилые помещения и объект инфраструктуры. В Белокузьминовке FPV-дроном поврежден частный дом.

Один раненый - в Славянске, разрушениям подверглись 30 частных домов. В Заречном ранены двое мирных жителей. В Самарском Новодонецкой ТГ повреждены 2 склада и магазин.

По Константиновке россияне ударили бомбой "КАБ-250" и четырьмя FPV-дронами - убили гражданское лицо, которое двигалось в автомобиле, повредили 12 частных домов и 4 авто.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

