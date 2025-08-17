РУС
Россияне атаковали Константиновку дронами: погиб один человек. ФОТО

В субботу, 16 августа, российские захватчики атаковали FPV-дронами гражданскую инфраструктуру в Константиновке Донецкой области. В результате вражеских атак погиб человек.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Константиновской ГВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Константиновке зафиксировано еще два удара дронами, нанесенные российскими оккупационными войсками в разных районах города. Враг применил ударные FPV-дроны против гражданской инфраструктуры. В результате одной из атак погиб гражданский человек", - рассказал чиновник.

обстрелы Константиновки

Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают террор мирного населения Донетчины, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

обстрелы Константиновки

Также утром оккупанты били по городу с БПЛА. Повреждены хозяйственные постройки и фасад многоквартирного дома.

Смотрите также: Сутки в Донецкой области: Россия обстреляла 13 населенных пунктов, есть раненый. ФОТОрепортаж

обстрел (29023) Донецкая область (10506) Краматорский район (579) Константиновка (1887)
