Росіяни атакували Костянтинівку дронами: загинула одна людина. ФОТО

У суботу, 16 серпня, російські загарбники атакували FPV-дронами цивільну інфраструктуру в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула людина.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Костянтинівці зафіксовано ще два удари дронами, завдані російськими окупаційними військами в різних районах міста. Ворог застосував ударні FPV-дрони проти цивільної інфраструктури. Унаслідок однієї з атак загинула цивільна особа", - розповів посадовець.

Він наголосив, що російські окупанти продовжують терор мирного населення Донеччини, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Також вранці окупанти били по місту з БпЛА. Пошкоджені господарчі споруди та фасад багатоквартирного будинку.

