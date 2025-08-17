Росіяни атакували Костянтинівку дронами: загинула одна людина. ФОТО
У суботу, 16 серпня, російські загарбники атакували FPV-дронами цивільну інфраструктуру в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинула людина.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Костянтинівці зафіксовано ще два удари дронами, завдані російськими окупаційними військами в різних районах міста. Ворог застосував ударні FPV-дрони проти цивільної інфраструктури. Унаслідок однієї з атак загинула цивільна особа", - розповів посадовець.
Він наголосив, що російські окупанти продовжують терор мирного населення Донеччини, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.
Також вранці окупанти били по місту з БпЛА. Пошкоджені господарчі споруди та фасад багатоквартирного будинку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль