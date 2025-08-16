Доба на Донеччині: Росія обстріляла 13 населених пунктів, є поранений. ФОТОрепортаж
За минулу добу російські війська 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 2 497 людей, серед яких 168 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
У Білозерському три БпЛА "Герань-2" пошкодили 2 багатоквартирних і приватний будинки.
У місті Добропілля БпЛА "Герань-2" поцілив по приватному будинку. У Святогорівці внаслідок влучання двох дронів пошкоджено нежитлове приміщення й чотири автомобілі.
По селу Добропілля війська РФ вдарили двома бомбами "КАБ-250" – зруйновано заклад освіти.
Краматорський район
В Андріївці пошкоджено 7 приватних будинків. У Новодонецькій ТГ на Самарське окупанти спрямували 13 БпЛА "Герань-2", пошкодили магазин, нежитлові приміщення; на Новоявленку – три БпЛА "Герань-2", які пошкодили три приватних оселі і 6 господарських споруд.
У Райському Дружківської громади пошкоджено 6 будинків і адмінбудівлю.
Іллінівку росіяни накрили з артилерії – поранили цивільну особу, пошкодили приватну оселю.
У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю. На Новоселівку Лиманської ТГ ворог скинув бомбу "КАБ-250" – пошкоджено 2 приватних будинки, адмінбудівлю, магазин.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2497 людей, у тому числі 168 дітей.
