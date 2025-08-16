УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9820 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
295 1

Доба на Донеччині: Росія обстріляла 13 населених пунктів, є поранений. ФОТОрепортаж

За минулу добу російські війська 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 2 497 людей, серед яких 168 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Білозерському три БпЛА "Герань-2" пошкодили 2 багатоквартирних і приватний будинки.

У місті Добропілля БпЛА "Герань-2" поцілив по приватному будинку. У Святогорівці внаслідок влучання двох дронів пошкоджено нежитлове приміщення й чотири автомобілі.

По селу Добропілля війська РФ вдарили двома бомбами "КАБ-250" – зруйновано заклад освіти.

Краматорський район

В Андріївці пошкоджено 7 приватних будинків. У Новодонецькій ТГ на Самарське окупанти спрямували 13 БпЛА "Герань-2", пошкодили магазин, нежитлові приміщення; на Новоявленку – три БпЛА "Герань-2", які пошкодили три приватних оселі і 6 господарських споруд.

У Райському Дружківської громади пошкоджено 6 будинків і адмінбудівлю.

Іллінівку росіяни накрили з артилерії – поранили цивільну особу, пошкодили приватну оселю.

У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю. На Новоселівку Лиманської ТГ ворог скинув бомбу "КАБ-250" – пошкоджено 2 приватних будинки, адмінбудівлю, магазин.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2497 людей, у тому числі 168 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожі атаки на Дніпропетровщину: поранений у Дніпровському районі чоловік - у важкому стані, на Нікопольщині - двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (30349) Донецька область (9325) Бахмутський район (589) Краматорський район (584) Покровський район (901) Сіверськ (144) Райське (3) Іллінівка (28) Костянтинівка (419) Новоселівка (5) Новоявленка (1) Білозерське (15) Добропілля (67) Святогорівка (5) Андріївка (11) Самарське (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 