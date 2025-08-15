Ворожі атаки на Дніпропетровщину: поранений у Дніпровському районі чоловік - у важкому стані, на Нікопольщині - двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 15 серпня російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, обстрілів зазнали Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дніпровський район

62-річний чоловік, який постраждав через ракетну атаку, госпіталізований. На жаль, у важкому стані. Йому надають всю необхідну меддопомогу.



За уточненою інформацією, понівечені три автівки.

Нікопольський район

Від ворожих атак потерпала і Нікопольщина. Агресор бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Застосовував безпілотники та артилерію.



Постраждали двоє людей – чоловіки 41 і 23 років. Лікуватимуться амбулаторно.

Унаслідок російських ударів пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, 5 багатоквартирних будинків. Побита й приватна оселя, ще дві – зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто.

Синельниківський район

Також російська армія влучила FPV-дронами по Межівській та Покровській громадах на Синельниківщині. Загорілися приватний будинок та суха трава.











