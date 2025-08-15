Вражеские атаки на Днепропетровщину: раненый в Днепровском районе мужчина - в тяжелом состоянии, в Никопольском районе - двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 15 августа российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Днепропетровской области, обстрелам подверглись Днепровский, Никопольский и Синельниковский районы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Днепровский район
62-летний мужчина, который пострадал из-за ракетной атаки, госпитализирован. К сожалению, в тяжелом состоянии. Ему оказывают всю необходимую медпомощь.
По уточненной информации, изуродованы три автомобиля.
Никопольский район
От вражеских атак страдала и Никопольщина. Агрессор бил по самому Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Применял беспилотники и артиллерию.
Пострадали два человека - мужчины 41 и 23 лет. Будут лечиться амбулаторно.
Вследствие российских ударов повреждены агрофирма, предприятие, инфраструктура, 5 многоквартирных домов. Разбит и частный дом, еще два - загорелись, огонь потушили. Изуродованы гараж и авто.
Синельниковский район
Также российская армия попала FPV-дронами по Межевской и Покровской громадах на Синельниковщине. Загорелись частный дом и сухая трава.
