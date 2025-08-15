Россияне атаковали ракетами Днепровский район: один погибший и один пострадавший. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 15 августа, российские войск совершили ракетную атаку на Днепровский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Днепровский район. Ракетная атака. Предварительно, есть пострадавший. Возник пожар. Детали уточняем", - написал он.

Обновленная информация

Позже Лысак рассказал, что из-за вражеской атаки на Днепровский район повреждены грузовик и микроавтобус.

"Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один - пострадал", - добавил он.

В ГСЧС Украины добавили, что повреждения получили несколько транспортных средств. Возник пожар сухой травы на открытой территории. Спасатели ликвидировали возгорание.









