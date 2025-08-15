УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8771 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
1 483 0

Росіяни атакували ракетами Дніпровський район: один загиблий та один постраждалий. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 15 серпня, російські війська здійснили ракетну атаку на Дніпровський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", - написав він.

Також читайте: Вибухи пролунали у Дніпрі та Павлограді: загроза балістики

Оновлена інформація 

Пізніше Лисак розповів, що через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус.

"Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один – постраждав", - додав він.

У ДСНС України додали, що пошкоджень зазнали декілька транспортних засобів. Виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували займання.

Атака на Дніпровський район
Атака на Дніпровський район
Атака на Дніпровський район
Атака на Дніпровський район

Автор: 

обстріл (30340) Дніпропетровська область (4137) Дніпровський район (150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 