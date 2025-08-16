РУС
Сутки в Донецкой области: Россия обстреляла 13 населенных пунктов, есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

За минувшие сутки российские войска 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 2 497 человек, среди которых 168 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Белозерском три БпЛА "Герань-2" повредили 2 многоквартирных и частный дома.

В городе Доброполье БпЛА "Герань-2" попал по частному дому. В Святогоровке в результате попадания двух дронов повреждено нежилое помещение и четыре автомобиля.

По селу Доброполье войска РФ ударили двумя бомбами "КАБ-250" - разрушено учебное заведение.

Краматорский район

В Андреевке повреждены 7 частных домов. В Новодонецкой ТГ на Самарское оккупанты направили 13 БпЛА "Герань-2", повредили магазин, нежилые помещения; на Новоявленку - три БпЛА "Герань-2", которые повредили три частных дома и 6 хозяйственных построек.

В Райском Дружковской громады повреждены 6 домов и админздание.

Ильиновку россияне накрыли из артиллерии - ранили гражданское лицо, повредили частный дом.

В Константиновке повреждено админздание. На Новоселовку Лиманской ТГ враг сбросил бомбу "КАБ-250" - повреждены 2 частных дома, админздание, магазин.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 2497 человек, в том числе 168 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеские атаки на Днепропетровщину: раненый в Днепровском районе мужчина - в тяжелом состоянии, на Никопольщине - двое пострадавших. ФОТОрепортаж

