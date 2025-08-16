Сутки в Донецкой области: Россия обстреляла 13 населенных пунктов, есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ
За минувшие сутки российские войска 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 2 497 человек, среди которых 168 детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В Белозерском три БпЛА "Герань-2" повредили 2 многоквартирных и частный дома.
В городе Доброполье БпЛА "Герань-2" попал по частному дому. В Святогоровке в результате попадания двух дронов повреждено нежилое помещение и четыре автомобиля.
По селу Доброполье войска РФ ударили двумя бомбами "КАБ-250" - разрушено учебное заведение.
Краматорский район
В Андреевке повреждены 7 частных домов. В Новодонецкой ТГ на Самарское оккупанты направили 13 БпЛА "Герань-2", повредили магазин, нежилые помещения; на Новоявленку - три БпЛА "Герань-2", которые повредили три частных дома и 6 хозяйственных построек.
В Райском Дружковской громады повреждены 6 домов и админздание.
Ильиновку россияне накрыли из артиллерии - ранили гражданское лицо, повредили частный дом.
В Константиновке повреждено админздание. На Новоселовку Лиманской ТГ враг сбросил бомбу "КАБ-250" - повреждены 2 частных дома, админздание, магазин.
Бахмутский район
В Северске повреждены 3 дома.
Всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 2497 человек, в том числе 168 детей.
